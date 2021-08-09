***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955988
BIST
15:271.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:278,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:2710,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:27485,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,45
|Açılış
|: 485,08
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:27
|GENIL
|14,30
|573.441.793
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.389.595
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|30.414.693
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.020.416
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|95.601.220
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.911.948
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,68
|46.129.879
|% -9,79
|
|DAGHL
|15,78
|25.962.319
|% -7,45
|
|DNISI
|12,17
|16.163.258
|% -7,45
|
|SISE
|8,25
|984.696.127
|% 3,13
|
|GARAN
|9,20
|961.950.150
|% -0,33
|
|KRDMD
|8,02
|589.359.407
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.441.793
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|473.421.334
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|400.124.471
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,48
|431.877.307
|% 0,40
|
|SISE
|8,25
|984.696.127
|% 3,13
|
|GARAN
|9,20
|961.950.150
|% -0,33
|
|KRDMD
|8,02
|589.359.407
|% 0,25
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6334
|8,6356
|% 0,23
|
|Euro
|10,1641
|10,1731
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9581
|12,0180
|% 0,35
|
|Frank
|9,3906
|9,4472
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2974
|2,3089
|% 0,30
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-18,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,05
|68,05
|-2,65
|