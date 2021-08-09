***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955989
BIST
16:481.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:488,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:4810,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:48483,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,66
|Açılış
|: 483,87
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:48
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.568.952
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.278.780
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.510
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.749
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.069.150
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.986
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|49.384.609
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,62
|28.114.919
|% -8,39
|
|DOBUR
|15,97
|673.130
|% -7,31
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|555.106.600
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,59
|400.693.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|465.774.568
|% -0,40
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6357
|8,6398
|% 0,28
|
|Euro
|10,1611
|10,1672
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% 0,24
|
|Frank
|9,3756
|9,4321
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% 0,20
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-22,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-27,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-25,20
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-12,19
|
|Çeyrek
|777
|794
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,14
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-2,04
|