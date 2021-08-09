***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955997
BIST
16:521.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:528,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:5210,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:52482,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,81
|Açılış
|: 482,72
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.568.952
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.278.780
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.510
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.749
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.069.150
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.986
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|49.384.609
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,62
|28.114.919
|% -8,39
|
|DOBUR
|15,97
|673.130
|% -7,31
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|555.106.600
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,59
|400.693.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|465.774.568
|% -0,40
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6220
|8,6243
|% 0,10
|
|Euro
|10,1563
|10,1613
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9463
|12,0062
|% 0,26
|
|Frank
|9,3786
|9,4351
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,23
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-21,68
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-29,45
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-14,25
|
|Çeyrek
|776
|793
|-7,13
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,13
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|-1,77
|