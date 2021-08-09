***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955998
BIST
17:321.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:328,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:3210,1868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:32483,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,74
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRYAT
|346,60
|100.905.779
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.714.882
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.612
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.006
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.295
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.447.093
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.971.539
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,67
|57.803.413
|% -9,88
|
|DAGHL
|15,60
|30.119.901
|% -8,50
|
|DOBUR
|15,89
|1.093.635
|% -7,78
|
|GARAN
|9,15
|1.264.565.281
|% -0,87
|
|SISE
|8,20
|1.130.462.537
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.613.364
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|595.941.815
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.612
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.958.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|512.571.209
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.130.462.537
|% 2,50
|
|GARAN
|9,15
|1.264.565.281
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,86
|177.061.695
|% 2,20
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6361
|% 0,24
|
|Euro
|10,1535
|10,1633
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% 0,27
|
|Frank
|9,3766
|9,4331
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,36
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-26,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|
Seans Raporu
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