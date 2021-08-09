***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956011
BIST
17:301.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:308,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:3010,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:30483,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,87
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GENIL
|14,30
|573.918.612
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.567
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.909.592
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.714.882
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.295
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.447.916
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|58.254.132
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.971.902
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,60
|30.134.028
|% -8,50
|
|DOBUR
|15,89
|1.093.730
|% -7,78
|
|GARAN
|9,15
|1.282.616.553
|% -0,87
|
|SISE
|8,16
|1.148.869.720
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,97
|717.451.817
|% -0,38
|
|THYAO
|12,86
|598.284.912
|% 0,23
|
|GENIL
|14,30
|573.918.612
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,60
|400.959.973
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,44
|527.618.528
|% -1,21
|
|SISE
|8,16
|1.148.869.720
|% 2,00
|
|GARAN
|9,15
|1.282.616.553
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,86
|180.079.362
|% 2,20
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6361
|% 0,24
|
|Euro
|10,1535
|10,1633
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% 0,25
|
|Frank
|9,3797
|9,4362
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2977
|2,3092
|% 0,31
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-26,79
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-2,42
|