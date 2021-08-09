***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956031
BIST
17:301.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:308,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:3010,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:30483,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,63
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BRYAT
|346,60
|100.905.779
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.714.882
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.612
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.006
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.295
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.447.093
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.971.539
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,67
|57.803.413
|% -9,88
|
|DAGHL
|15,60
|30.119.901
|% -8,50
|
|DOBUR
|15,89
|1.093.635
|% -7,78
|
|GARAN
|9,15
|1.264.565.281
|% -0,87
|
|SISE
|8,20
|1.130.462.537
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.613.364
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|595.941.815
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.612
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.958.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|512.571.209
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.130.462.537
|% 2,50
|
|GARAN
|9,15
|1.264.565.281
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,86
|177.061.695
|% 2,20
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6314
|8,6341
|% 0,21
|
|Euro
|10,1518
|10,1667
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% 0,27
|
|Frank
|9,3766
|9,4331
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,36
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-25,50
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-32,83
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,88
|
|Çeyrek
|775
|792
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,16
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|-2,08
|
Seans Raporu
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