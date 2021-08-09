***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956032
BIST
15:321.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:328,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:3210,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0167
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:32484,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,07
|Açılış
|: 484,81
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:32
|GENIL
|14,30
|573.596.161
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.390.764
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|30.760.711
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.037.852
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|95.814.166
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.922.845
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,72
|46.474.883
|% -9,41
|
|DAGHL
|15,74
|26.124.222
|% -7,68
|
|DNISI
|12,20
|16.211.300
|% -7,22
|
|SISE
|8,26
|992.899.090
|% 3,25
|
|GARAN
|9,19
|975.372.005
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,99
|609.113.166
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.596.161
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|476.384.701
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.196.828
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|432.062.421
|% 0,00
|
|SISE
|8,26
|992.899.090
|% 3,25
|
|GARAN
|9,19
|975.372.005
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,99
|609.113.166
|% -0,12
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6385
|% 0,27
|
|Euro
|10,1669
|10,1714
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0235
|% 0,40
|
|Frank
|9,3947
|9,4513
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,33
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-18,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,05
|68,05
|-2,65
|