***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 18:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962891
BIST
11:231.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
11:238,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
11:2310,0548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
11:23489,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,09
|Açılış
|: 489,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,07
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler11:23
|YEOTK
|32,20
|70.069.035
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|37.087.152
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.095.089
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|AKYHO
|2,46
|5.703.731
|% -3,53
|
|IHLAS
|0,59
|16.665.994
|% -3,28
|
|GARAN
|9,37
|501.727.409
|% -0,43
|
|HALKB
|4,77
|193.887.087
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,52
|192.274.187
|% -0,40
|
|EREGL
|18,05
|178.160.553
|% 0,67
|
|THYAO
|12,39
|169.905.708
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,52
|192.274.187
|% -0,40
|
|GARAN
|9,37
|501.727.409
|% -0,43
|
|HALKB
|4,77
|193.887.087
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|16.665.994
|% -3,28
|
|VAKBN
|3,51
|75.372.450
|% 0,29
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4781
|8,4813
|% 0,23
|
|Euro
|10,0483
|10,0548
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,6851
|11,7437
|% 0,60
|
|Frank
|9,2000
|9,2554
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2573
|2,2686
|% 0,38
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,84
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
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