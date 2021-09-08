***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 18:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962894
BIST
10:501.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
10:508,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0328
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:5010,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:50489,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,74
|Açılış
|: 489,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,06
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:48
|YEOTK
|32,20
|68.688.460
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|35.133.657
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|28.331.322
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|EMKEL
|2,55
|2.244.572
|% -5,90
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AVHOL
|5,31
|2.790.182
|% -4,67
|
|AVGYO
|2,99
|3.662.548
|% -4,47
|
|GARAN
|9,37
|374.633.849
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,51
|154.110.672
|% -0,79
|
|KONTR
|71,95
|147.292.123
|% 6,28
|
|THYAO
|12,40
|142.568.628
|% -0,16
|
|EREGL
|17,96
|133.636.964
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,51
|154.110.672
|% -0,79
|
|GARAN
|9,37
|374.633.849
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,60
|16.205.929
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,33
|107.685.017
|% 0,96
|
|PEKGY
|0,97
|14.094.694
|% 1,04
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4892
|8,4913
|% 0,34
|
|Euro
|10,0510
|10,0594
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,6779
|11,7365
|% 0,54
|
|Frank
|9,2052
|9,2607
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2595
|2,2709
|% 0,48
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|
Seans Raporu
10:48
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11:03EMKEL
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11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.28 ) 1, 532
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11:01XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 2, 533.00 milyon TL de
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11:00AVGYO
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 718 adet işlem