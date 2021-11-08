***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 17:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975845
BIST
17:471.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 23,67
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:479,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:4711,2491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0299
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:47569,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,29
|Açılış
|: 569,27
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.640.399
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.090.375
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.319.895
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|15.650.899
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|163.788.656
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,00
|34.300.415
|% -6,38
|
|BJKAS
|5,87
|126.433.469
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|182.384.438
|% -5,08
|
|GARAN
|10,79
|2.914.495.238
|% 1,70
|
|THYAO
|17,93
|2.893.956.603
|% 1,59
|
|PETKM
|6,79
|2.344.976.392
|% 1,65
|
|ASELS
|16,95
|927.359.933
|% 1,38
|
|ISCTR
|6,26
|860.176.605
|% -0,16
|
|PETKM
|6,79
|2.344.976.392
|% 1,65
|
|TSKB
|1,61
|490.451.324
|% 2,55
|
|GARAN
|10,79
|2.914.495.238
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,03
|638.252.884
|% 0,66
|
|THYAO
|17,93
|2.893.956.603
|% 1,59
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7103
|9,7141
|% 0,36
|
|Euro
|11,2429
|11,2491
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,1249
|13,1907
|% 0,76
|
|Frank
|10,5687
|10,6324
|% 0,00
|
|Riyal
|2,5816
|2,5946
|% 0,35
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,55
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|0,44
|