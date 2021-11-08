***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 18:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975867
BIST
17:511.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 23,59
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:519,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:5111,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0271
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:51568,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,82
|Açılış
|: 568,80
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.640.921
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.320.682
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.090.375
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|163.794.880
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|15.778.177
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,99
|34.392.683
|% -6,47
|
|BJKAS
|5,87
|127.095.846
|% -5,78
|
|FENER
|30,28
|79.840.986
|% -4,90
|
|GARAN
|10,80
|2.948.381.387
|% 1,79
|
|THYAO
|17,93
|2.905.979.256
|% 1,59
|
|PETKM
|6,81
|2.385.816.387
|% 1,95
|
|ASELS
|16,95
|931.720.417
|% 1,38
|
|ISCTR
|6,26
|863.778.535
|% -0,16
|
|PETKM
|6,81
|2.385.816.387
|% 1,95
|
|TSKB
|1,61
|490.651.117
|% 2,55
|
|GARAN
|10,80
|2.948.381.387
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,04
|639.616.764
|% 1,00
|
|THYAO
|17,93
|2.905.979.256
|% 1,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7094
|9,7142
|% 0,36
|
|Euro
|11,2405
|11,2501
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,1228
|13,1886
|% 0,74
|
|Frank
|10,5678
|10,6315
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5817
|2,5946
|% 0,35
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,66
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,34
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem