***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 18:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975949
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0126
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,57
|Açılış
|: 567,54
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|SISE
|8,97
|849.120.153
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|TUPRS
|147,60
|641.940.074
|% 1,58
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|ODAS
|1,48
|179.671.128
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,10
|234.507.760
|% 1,94
|
|VAKBN
|3,77
|337.372.779
|% 2,45
|
|ADESE
|1,10
|76.109.005
|% 4,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6823
|9,6823
|% 0,03
|
|Euro
|11,2268
|11,2318
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,1151
|13,1809
|% 0,68
|
|Frank
|10,5777
|10,6414
|% 0,09
|
|Riyal
|2,5785
|2,5914
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,92
|
|Altın Gr.
|569
|569
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,07
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
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17:58XU030
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
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