***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981956
BIST
16:091.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,02
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:0913,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1864
|Açılış
|: 13,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:0915,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2687
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:09783,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 9,60
|Açılış
|: 783,97
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BAGFS
|13,97
|11.443.271
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|METUR
|4,31
|82.414.814
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.140.158
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|116.620.714
|% -9,97
|
|THYAO
|20,14
|3.763.604.725
|% 4,90
|
|SISE
|14,84
|3.660.569.551
|% 1,16
|
|GARAN
|11,95
|3.300.035.676
|% 1,01
|
|ASELS
|23,90
|2.109.405.440
|% 3,55
|
|KRDMD
|9,72
|1.917.307.297
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,55
|1.555.938.960
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,61
|1.241.726.069
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|465.851.759
|% 1,85
|
|GARAN
|11,95
|3.300.035.676
|% 1,01
|
|SISE
|14,84
|3.660.569.551
|% 1,16
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6720
|13,6765
|% 1,38
|
|Euro
|15,4561
|15,4858
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9952
|18,0854
|% 1,04
|
|Frank
|14,7506
|14,8395
|% 1,53
|
|Riyal
|3,6338
|3,6521
|% 1,38
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,75
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,63
|
|Cumhuriyet
|5.211
|5.290
|39,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,40
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:19ELITE
Yüzde 4.43 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 550 adet işlem
-
16:18BRISA
Yüzde 4.25 oranında artışla 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 217 adet işlem
-
16:17EGGUB
Yüzde 8.52 oranında artışla 270.10 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 246 adet işlem
-
16:16NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 287, 171 adet işlem
-
16:15XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 37, 821.00 milyon TL de