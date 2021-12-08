***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981961
BIST
16:512.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,05
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:5113,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2257
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:5115,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3118
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5320
En Düşük
15,1751
16:51784,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 10,41
|Açılış
|: 784,78
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|841.274.651
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.597.306
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.258.101
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.528.364
|% -9,97
|
|THYAO
|20,26
|4.190.192.033
|% 5,52
|
|SISE
|15,00
|4.035.078.772
|% 2,25
|
|GARAN
|11,99
|3.882.899.733
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.263.925.399
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,75
|2.101.032.221
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.789.794.388
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,63
|1.392.694.033
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.882.899.733
|% 1,35
|
|TSKB
|1,65
|489.041.105
|% 1,85
|
|SISE
|15,00
|4.035.078.772
|% 2,25
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7047
|13,7158
|% 1,67
|
|Euro
|15,5072
|15,5289
|% 2,05
|
|Sterlin
|18,0000
|18,0902
|% 1,06
|
|Frank
|14,7525
|14,8413
|% 1,54
|
|Riyal
|3,6336
|3,6518
|% 1,37
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-1,00
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,30
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.158
|5.289
|5,35
|
|Yarım
|2.493
|2.559
|2,59
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|
Seans Raporu
16:51
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17:00XU100
Endeks 2, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 42, 133.00 milyon TL de
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17:00CEOEM
Yüzde 7.42 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 327 adet işlem
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16:59RYGYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 935 adet işlem
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16:58BOSSA
Yüzde 6.93 oranında artışla 33.02 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 495 adet işlem
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16:57SEKUR
Yüzde 7.36 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 931 adet işlem