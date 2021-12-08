***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981955
BIST
17:122.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 27,29
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:1213,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2944
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:1215,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3854
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:12787,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 12,72
|Açılış
|: 787,09
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BAGFS
|13,97
|11.449.599
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|860.912.623
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.093
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.285.890
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|119.304.113
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.536.492.348
|% 6,35
|
|SISE
|14,92
|4.291.679.282
|% 1,70
|
|GARAN
|11,98
|4.059.662.108
|% 1,27
|
|ASELS
|23,98
|2.320.044.024
|% 3,90
|
|KRDMD
|9,78
|2.203.994.515
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,54
|1.823.224.959
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,62
|1.437.929.489
|% 1,40
|
|GARAN
|11,98
|4.059.662.108
|% 1,27
|
|TSKB
|1,65
|531.506.271
|% 1,85
|
|SISE
|14,92
|4.291.679.282
|% 1,70
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7619
|13,7845
|% 2,18
|
|Euro
|15,5657
|15,6025
|% 2,53
|
|Sterlin
|18,0375
|18,1280
|% 1,27
|
|Frank
|14,8119
|14,9011
|% 1,95
|
|Riyal
|3,6387
|3,6569
|% 1,51
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,60
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,71
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,82
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,10
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|0,19
|