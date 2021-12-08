***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 15:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981958
BIST
17:592.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,77
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5913,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2168
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5915,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3248
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:59785,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 10,72
|Açılış
|: 785,09
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HEKTS
|14,76
|865.174.632
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.041.788
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.034.551
|% 9,99
|
|UNLU
|6,39
|117.254.456
|% 9,98
|
|SEKUR
|22,70
|48.987.734
|% 9,98
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|4,86
|16.422.777
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.870.551
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.928.084.563
|% 6,56
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|KRDMD
|9,88
|2.615.880.115
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.879.796.648
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.529.253.031
|% 1,68
|
|MOBTL
|1,74
|49.544.660
|% 0,58
|
|ISSEN
|12,51
|55.360.350
|% 1,54
|
|KONKA
|7,92
|33.286.396
|% -0,88
|
|MIATK
|31,36
|112.111.564
|% -4,22
|
|GMTAS
|2,46
|8.405.368
|% 3,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6989
|13,7010
|% 1,56
|
|Euro
|15,5061
|15,5354
|% 2,09
|
|Sterlin
|18,0451
|18,1356
|% 1,32
|
|Frank
|14,7873
|14,8764
|% 1,78
|
|Riyal
|3,6442
|3,6624
|% 1,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH