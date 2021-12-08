***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 17:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982080
BIST
17:422.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,09
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4213,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2266
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4215,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3044
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:42786,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 12,10
|Açılış
|: 786,18
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BAGFS
|13,97
|11.477.008
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|4.990.171
|% 9,99
|
|HEKTS
|14,76
|864.848.923
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.214
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.000.354
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.824.023.749
|% 6,56
|
|GARAN
|12,01
|4.458.927.168
|% 1,52
|
|SISE
|14,88
|4.450.808.386
|% 1,43
|
|ASELS
|24,08
|2.489.136.230
|% 4,33
|
|KRDMD
|9,85
|2.406.382.989
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,53
|1.871.371.134
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,64
|1.516.093.752
|% 1,96
|
|GARAN
|12,01
|4.458.927.168
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|586.682.735
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.450.808.386
|% 1,43
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6963
|13,7167
|% 1,68
|
|Euro
|15,4761
|15,5215
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0869
|18,1776
|% 1,55
|
|Frank
|14,8173
|14,9065
|% 1,99
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 1,81
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|