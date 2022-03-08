***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 17:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008381
BIST
17:252.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 30,14
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:2514,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1700
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:2515,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2413
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:25941,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 18,60
|Açılış
|: 941,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,74
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KOZAA
|25,52
|398.104.309
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|21.229.744
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.241.698.044
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.948.794
|% 9,94
|
|SANEL
|7,53
|5.313.929
|% -7,72
|
|KRTEK
|11,00
|18.648.092
|% -6,94
|
|GWIND
|6,15
|76.108.183
|% -6,25
|
|USAK
|1,40
|41.354.016
|% -5,41
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,93
|5.437.199.141
|% 3,32
|
|THYAO
|25,86
|4.407.902.004
|% -0,15
|
|EREGL
|34,98
|2.397.579.475
|% 1,16
|
|ASELS
|26,34
|2.300.600.547
|% 8,40
|
|SISE
|12,96
|1.977.500.411
|% 6,75
|
|KRDMD
|14,93
|5.437.199.141
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,64
|899.356.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|467.678.923
|% 1,90
|
|ODAS
|1,42
|306.494.131
|% 5,19
|
|THYAO
|25,86
|4.407.902.004
|% -0,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5295
|14,5422
|% 1,18
|
|Euro
|15,8566
|15,8873
|% 1,54
|
|Sterlin
|18,9973
|19,0925
|% 1,14
|
|Frank
|15,5977
|15,6917
|% 0,87
|
|Riyal
|3,8613
|3,8807
|% 1,12
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.028
|30,45
|
|Altın Gr.
|941
|941
|18,60
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,45
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,41
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,63
|
Seans Raporu
17:25
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