***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 18:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008425
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1936
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2409
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05956,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 34,11
|Açılış
|: 956,76
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
965,87
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.188.784
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.611
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.632.969
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.247.592
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|176.458.439
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,00
|20.581.162
|% -6,94
|
|SANEL
|7,66
|6.072.955
|% -6,13
|
|GWIND
|6,18
|78.822.133
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|43.853.591
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|46.279.279
|% -5,12
|
|KRDMD
|14,68
|5.916.129.337
|% 1,59
|
|THYAO
|25,50
|4.798.206.331
|% -1,54
|
|EREGL
|34,54
|2.633.212.329
|% -0,12
|
|ASELS
|26,04
|2.632.350.312
|% 7,16
|
|GARAN
|11,66
|2.396.045.853
|% -0,77
|
|KRDMD
|14,68
|5.916.129.337
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,63
|969.124.339
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,13
|550.263.291
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.006.117
|% 5,19
|
|GARAN
|11,66
|2.396.045.853
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5498
|14,5658
|% 1,35
|
|Euro
|15,8554
|15,8869
|% 1,54
|
|Sterlin
|19,0429
|19,1384
|% 1,38
|
|Frank
|15,6165
|15,7105
|% 0,99
|
|Riyal
|3,8672
|3,8866
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|51,97
|
|Altın Gr.
|955
|955
|32,66
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,67
|
|B. Petrol
|132
|132
|8,79
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Seans Raporu
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