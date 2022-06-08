***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036234
BIST
11:572.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,63
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:5717,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0921
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2237
En Düşük
17,0843
11:5718,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1727
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:571.023,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.023,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:57
|EUREN
|19,65
|35.616.529
|% 9,96
|
|RYSAS
|8,89
|28.440.324
|% 8,15
|
|DOCO
|1.634,90
|29.718.516
|% 7,93
|
|QUAGR
|30,02
|66.010.198
|% 7,83
|
|INVES
|36,10
|16.979.660
|% 7,76
|
|ULUUN
|20,08
|33.981.851
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TSGYO
|6,96
|24.849.744
|% -7,20
|
|SEGYO
|1,19
|110.494.847
|% -5,56
|
|THYAO
|47,00
|1.778.597.055
|% 0,60
|
|SISE
|22,46
|1.098.122.834
|% 2,74
|
|SAHOL
|19,78
|622.535.322
|% -0,40
|
|SASA
|43,30
|574.399.735
|% 1,12
|
|TOASO
|66,40
|536.254.428
|% 0,53
|
|SEGYO
|1,19
|110.494.847
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,67
|203.529.519
|% -0,37
|
|ODAS
|2,97
|208.210.061
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,06
|259.338.298
|% 2,27
|
|TSKB
|2,34
|142.743.449
|% 2,18
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2122
|17,2183
|% 0,54
|
|Euro
|18,5037
|18,5665
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,4943
|21,6021
|% 0,41
|
|Frank
|17,5167
|17,6222
|% 0,48
|
|Riyal
|4,5740
|4,5969
|% 0,48
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|-11,81
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|-5,71
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,22
|