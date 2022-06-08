***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036244
BIST
11:492.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,74
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:4917,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0933
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2237
En Düşük
17,0843
11:4918,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1529
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:491.023,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.023,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:48
|EUREN
|19,65
|35.561.941
|% 9,96
|
|DOCO
|1.635,50
|29.399.427
|% 7,97
|
|QUAGR
|29,92
|65.076.771
|% 7,47
|
|RYSAS
|8,83
|27.329.952
|% 7,42
|
|INVES
|35,94
|15.846.098
|% 7,28
|
|ULUUN
|20,08
|33.383.969
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TSGYO
|7,02
|22.546.948
|% -6,40
|
|SEGYO
|1,20
|109.033.716
|% -4,76
|
|THYAO
|47,02
|1.761.490.213
|% 0,64
|
|SISE
|22,44
|1.062.116.880
|% 2,65
|
|SAHOL
|19,79
|612.729.753
|% -0,35
|
|SASA
|43,28
|567.994.588
|% 1,07
|
|TOASO
|66,45
|529.315.576
|% 0,61
|
|SEGYO
|1,20
|109.033.716
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,68
|203.253.056
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|202.236.342
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|254.020.295
|% 2,27
|
|TSKB
|2,34
|142.372.433
|% 2,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2138
|17,2147
|% 0,52
|
|Euro
|18,5023
|18,5604
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,5004
|21,6083
|% 0,44
|
|Frank
|17,5191
|17,6247
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5760
|4,5989
|% 0,52
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|-11,81
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|-5,71
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,22
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Seans Raporu
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