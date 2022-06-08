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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.06.2022 19:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036244


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.540  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 19,65 35.561.941 % 9,96  
DOCO 1.635,50 29.399.427 % 7,97  
QUAGR 29,92 65.076.771 % 7,47  
RYSAS 8,83 27.329.952 % 7,42  
INVES 35,94 15.846.098 % 7,28  
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11:48 Alış Satış %  
Dolar 17,2138 17,2147 % 0,52  
Euro 18,5023 18,5604 % 0,91  
Sterlin 21,5004 21,6083 % 0,44  
Frank 17,5191 17,6247 % 0,49  
Riyal 4,5760 4,5989 % 0,52  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -4,48  
Altın Gr. 1.023 1.023 2,66  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.775 6.946 -11,81  
Yarım 3.275 3.360 -5,71  
Çeyrek 1.642 1.680 -2,85  
Gümüş.Ons 21,97 22,00 -0,06  
Gümüş Gr. 12,17 12,20 0,05  
B. Petrol 123 123 -0,22  
Seans Raporu 11:48
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