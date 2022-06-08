***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036249
BIST
12:582.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,80
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:5817,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1033
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2295
En Düşük
17,0843
12:5818,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1861
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:581.024,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.024,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EUREN
|19,65
|36.207.699
|% 9,96
|
|MAGEN
|13,35
|54.978.758
|% 8,01
|
|QUAGR
|29,96
|79.936.627
|% 7,61
|
|FONET
|12,79
|34.198.703
|% 7,57
|
|INVES
|35,90
|24.777.929
|% 7,16
|
|TSGYO
|6,75
|50.750.682
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.873.583
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|121.709.524
|% -6,35
|
|THYAO
|47,08
|2.808.627.095
|% 0,77
|
|SISE
|22,34
|1.387.138.124
|% 2,20
|
|SASA
|43,80
|918.153.538
|% 2,29
|
|SAHOL
|19,84
|866.881.026
|% -0,10
|
|TOASO
|65,80
|677.140.873
|% -0,38
|
|SEGYO
|1,18
|121.709.524
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|261.709.008
|% -0,37
|
|ODAS
|2,94
|269.256.989
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,04
|316.020.818
|% 1,76
|
|KARSN
|7,18
|528.546.694
|% 3,01
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2221
|17,2251
|% 0,58
|
|Euro
|18,5175
|18,5845
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,5024
|21,6102
|% 0,45
|
|Frank
|17,5465
|17,6523
|% 0,65
|
|Riyal
|4,5783
|4,6013
|% 0,58
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.777
|6.948
|-9,79
|
|Yarım
|3.275
|3.361
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,04
|