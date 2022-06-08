***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036255
BIST
12:232.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 29,64
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:2317,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0949
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2258
En Düşük
17,0843
12:2318,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1710
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:231.023,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.023,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:23
|EUREN
|19,65
|35.904.342
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,10
|74.504.487
|% 8,12
|
|INVES
|35,96
|22.043.692
|% 7,34
|
|FONET
|12,75
|31.660.921
|% 7,23
|
|ACSEL
|59,10
|14.085.164
|% 6,78
|
|ULUUN
|20,08
|34.441.743
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TSGYO
|6,76
|46.562.896
|% -9,87
|
|SEGYO
|1,18
|116.874.268
|% -6,35
|
|THYAO
|47,46
|2.472.135.682
|% 1,58
|
|SISE
|22,44
|1.260.941.925
|% 2,65
|
|SAHOL
|19,92
|802.873.672
|% 0,30
|
|SASA
|43,54
|693.998.793
|% 1,68
|
|TOASO
|66,55
|590.487.378
|% 0,76
|
|SEGYO
|1,18
|116.874.268
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|235.607.662
|% -0,37
|
|ODAS
|2,96
|254.831.935
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|290.245.088
|% 2,27
|
|KARSN
|7,19
|488.525.736
|% 3,16
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2167
|17,2211
|% 0,55
|
|Euro
|18,5195
|18,5648
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,4864
|21,5942
|% 0,37
|
|Frank
|17,5198
|17,6254
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5758
|4,5988
|% 0,52
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.777
|6.948
|-9,79
|
|Yarım
|3.275
|3.361
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,02
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,14
|