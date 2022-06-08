***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036258
BIST
12:192.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,79
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:1917,2191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0929
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2258
En Düşük
17,0843
12:1918,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1783
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:191.023,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.023,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:19
|EUREN
|19,65
|35.858.794
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,08
|72.110.031
|% 8,05
|
|INVES
|36,06
|21.751.758
|% 7,64
|
|FONET
|12,73
|31.252.405
|% 7,06
|
|ACSEL
|59,10
|14.064.718
|% 6,78
|
|ULUUN
|20,08
|34.361.262
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TSGYO
|6,79
|44.204.642
|% -9,47
|
|SEGYO
|1,18
|116.156.119
|% -6,35
|
|THYAO
|47,54
|2.403.952.759
|% 1,76
|
|SISE
|22,46
|1.246.882.134
|% 2,74
|
|SAHOL
|19,91
|781.531.529
|% 0,25
|
|SASA
|43,54
|675.459.732
|% 1,68
|
|TOASO
|66,55
|580.189.885
|% 0,76
|
|SEGYO
|1,18
|116.156.119
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|234.972.384
|% -0,37
|
|ODAS
|2,97
|252.692.215
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,07
|287.030.656
|% 2,52
|
|KARSN
|7,19
|485.167.887
|% 3,16
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2127
|17,2191
|% 0,54
|
|Euro
|18,5112
|18,5721
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,4981
|21,6059
|% 0,43
|
|Frank
|17,5341
|17,6397
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5772
|4,6002
|% 0,55
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,13
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,45
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,22
|