***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036259
BIST
13:292.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,66
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.526
13:2917,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1019
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:2918,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1829
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:291.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.024,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:29
|EUREN
|19,65
|36.423.515
|% 9,96
|
|FONET
|12,76
|38.335.927
|% 7,32
|
|MAGEN
|13,23
|66.417.086
|% 7,04
|
|INVES
|35,80
|27.259.289
|% 6,87
|
|MEDTR
|17,01
|27.034.147
|% 6,31
|
|TSGYO
|6,75
|50.900.316
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.159.422
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.551.817
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|9.979.286
|% -9,89
|
|OYYAT
|69,90
|70.111.928
|% -8,63
|
|THYAO
|46,50
|3.423.141.332
|% -0,47
|
|SISE
|22,12
|1.694.259.592
|% 1,19
|
|SASA
|43,66
|1.084.742.541
|% 1,96
|
|SAHOL
|19,62
|1.043.026.302
|% -1,21
|
|TOASO
|64,70
|794.551.980
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,62
|352.494.237
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,16
|139.164.164
|% -7,94
|
|ODAS
|2,94
|308.607.826
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|396.364.153
|% 1,26
|
|TSKB
|2,31
|214.237.026
|% 0,87
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2213
|17,2281
|% 0,59
|
|Euro
|18,5240
|18,5767
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5287
|21,6367
|% 0,57
|
|Frank
|17,5546
|17,6604
|% 0,70
|
|Riyal
|4,5781
|4,6011
|% 0,57
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|4,00
|
|Tam
|6.787
|6.956
|-1,07
|
|Yarım
|3.281
|3.365
|-0,52
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,30
|