***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052905
BIST
16:212.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 42,94
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:2117,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:2118,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:211.029,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.029,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.718.953
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.063.246
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|87.944.356
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.519.811
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.681.422
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|213.090.805
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|232.481.003
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|26.241.843
|% -9,60
|
|THYAO
|58,40
|3.531.892.558
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|EREGL
|28,56
|1.692.696.527
|% 3,55
|
|SISE
|23,92
|1.478.137.011
|% 2,22
|
|AKBNK
|9,28
|1.308.814.253
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,36
|774.719.268
|% 6,79
|
|TSKB
|3,24
|1.044.791.485
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.189.662.224
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|687.515.827
|% 2,43
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9272
|17,9520
|% 0,22
|
|Euro
|18,2930
|18,3075
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,6811
|21,7898
|% 0,58
|
|Frank
|18,6810
|18,7936
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,23
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,79
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,64
|