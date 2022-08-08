***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052907
BIST
16:412.796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 45,03
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.799
En Düşük
2.759
16:4117,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:4118,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:411.027,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.027,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.809.025
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.078.830
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|193.709.710
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|152.694.421
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.847.682
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|26.873.169
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|213.826.005
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|234.107.467
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,80
|3.872.607.767
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,46
|2.278.252.797
|% -1,14
|
|EREGL
|28,48
|1.800.628.970
|% 3,26
|
|SISE
|23,94
|1.505.416.674
|% 2,31
|
|AKBNK
|9,28
|1.331.021.218
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,46
|2.278.252.797
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,39
|796.103.593
|% 8,14
|
|TSKB
|3,26
|1.069.214.460
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,19
|1.221.733.708
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,23
|711.422.999
|% 2,67
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9374
|17,9509
|% 0,22
|
|Euro
|18,3100
|18,3195
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6722
|21,7809
|% 0,53
|
|Frank
|18,6822
|18,7947
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7580
|4,7819
|% 0,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.906
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.365
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,29
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-0,78
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56SEKUR
Yüzde 6.10 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 057 adet işlem
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16:55BMSTL
Yüzde 6.25 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 549, 024 adet işlem
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16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 1 artarak (% 1.93 ) 3, 013
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16:54XU100
Endeks 2, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 37, 300.00 milyon TL de
-
16:54SAFKR
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 619 adet işlem