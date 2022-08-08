***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052909
BIST
17:272.797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 46,33
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2717,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2718,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1078
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:271.030,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.030,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:27
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.116.048
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.997
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.143.022
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.091.881
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.035.327
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.050.227
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|251.566.600
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,54
|28.740.024
|% -8,61
|
|THYAO
|58,75
|4.434.736.313
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|EREGL
|28,58
|1.978.435.928
|% 3,63
|
|SISE
|24,04
|1.809.593.784
|% 2,74
|
|SASA
|52,00
|1.743.259.513
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,29
|896.305.958
|% 3,62
|
|TSKB
|3,23
|1.183.052.217
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|1.349.155.887
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|761.078.334
|% 2,43
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9335
|17,9715
|% 0,33
|
|Euro
|18,3157
|18,3491
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,7151
|21,8240
|% 0,73
|
|Frank
|18,7721
|18,8852
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,92
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.973
|-17,00
|
|Yarım
|3.368
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,56
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|0,37
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:27
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17:42DURDO
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17:40BMSTL
Yüzde 6.36 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 798, 363 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 88 artarak (% 1.96 ) 3, 014
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17:39XU100
Endeks 2, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 41, 607.00 milyon TL de
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17:39RODRG
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 375 adet işlem