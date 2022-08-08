***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052921
BIST
17:392.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 47,75
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:3917,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0840
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9962
En Düşük
17,8708
17:3918,3906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1493
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3906
En Düşük
18,1988
17:391.031,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.031,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.033,22
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.123.232
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.075
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|154.070.348
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.189.297
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.074.353
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.299.576
|% -9,86
|
|KZBGY
|40,00
|28.986.012
|% -9,83
|
|SNGYO
|4,05
|252.130.190
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,80
|4.470.096.143
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,46
|2.456.312.199
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.996.432.789
|% 3,63
|
|SISE
|24,00
|1.851.416.339
|% 2,56
|
|SASA
|51,95
|1.781.358.057
|% 4,32
|
|EKGYO
|3,46
|2.456.312.199
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,33
|910.648.579
|% 5,43
|
|TSKB
|3,24
|1.203.918.041
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.367.258.717
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,21
|766.444.771
|% 2,18
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9836
|% 0,40
|
|Euro
|18,3447
|18,3773
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,6809
|21,7896
|% 0,57
|
|Frank
|18,7521
|18,8651
|% 1,10
|
|Riyal
|4,7595
|4,7833
|% 0,14
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|13,77
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|7,71
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.973
|-17,00
|
|Yarım
|3.367
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,70
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,36
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|0,13
|