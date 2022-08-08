***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052922
BIST
16:232.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 42,40
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:2317,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:2318,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:231.029,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.029,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.719.687
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.066.441
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|88.010.120
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|151.415.566
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.714.032
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|26.366.395
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|213.325.310
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|233.050.717
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,40
|3.541.754.171
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,46
|2.232.771.754
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.735.971.190
|% 3,63
|
|SISE
|23,90
|1.486.635.250
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,27
|1.317.652.614
|% -1,07
|
|EKGYO
|3,46
|2.232.771.754
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,37
|782.884.229
|% 7,24
|
|TSKB
|3,24
|1.045.999.210
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,18
|1.203.698.492
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,22
|697.362.490
|% 2,43
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9272
|17,9520
|% 0,22
|
|Euro
|18,2930
|18,3075
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,6849
|21,7937
|% 0,59
|
|Frank
|18,6854
|18,7980
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,23
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.906
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.365
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,29
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-0,78
|