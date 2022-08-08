***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052936
BIST
17:402.797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 46,55
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:4017,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:4018,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1479
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3892
En Düşük
18,1988
17:401.032,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.032,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.033,22
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:38
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.145.516
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.215.288
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.280.440
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.159.087
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.496.410
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|253.183.826
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,38
|29.196.667
|% -8,97
|
|THYAO
|58,70
|4.500.064.653
|% 0,86
|
|EKGYO
|3,46
|2.481.129.615
|% -1,14
|
|EREGL
|28,52
|2.010.817.703
|% 3,41
|
|SISE
|24,00
|1.887.990.086
|% 2,56
|
|SASA
|52,00
|1.811.684.701
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,46
|2.481.129.615
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,32
|919.028.185
|% 4,98
|
|TSKB
|3,24
|1.215.770.971
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.371.236.156
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|775.401.834
|% 1,94
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9604
|17,9944
|% 0,46
|
|Euro
|18,3579
|18,3963
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,7003
|21,8091
|% 0,66
|
|Frank
|18,7729
|18,8860
|% 1,22
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,22
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,07
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.971
|-19,00
|
|Yarım
|3.365
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|-0,22
|