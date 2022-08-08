***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052940
BIST
17:392.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 48,01
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:3917,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0840
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9962
En Düşük
17,8708
17:3918,3906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1493
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3906
En Düşük
18,1988
17:391.031,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.031,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.033,22
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.123.232
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.215.207
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.249.977
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.074.353
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.450.090
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|252.667.775
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,04
|29.169.426
|% -9,74
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,70
|4.487.410.424
|% 0,86
|
|EKGYO
|3,46
|2.480.446.535
|% -1,14
|
|EREGL
|28,56
|2.006.676.822
|% 3,55
|
|SISE
|24,06
|1.871.695.746
|% 2,82
|
|SASA
|52,00
|1.802.261.267
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,46
|2.480.446.535
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,31
|918.890.279
|% 4,52
|
|TSKB
|3,24
|1.215.477.785
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.371.191.364
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|769.520.993
|% 1,94
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9962
|% 0,47
|
|Euro
|18,3588
|18,3906
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6975
|21,8063
|% 0,65
|
|Frank
|18,7682
|18,8813
|% 1,19
|
|Riyal
|4,7617
|4,7856
|% 0,19
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,61
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|8,98
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.993
|3,00
|
|Yarım
|3.370
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,46
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,31
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 3 artarak (% 2.07 ) 3, 018
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17:54XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 42, 973.00 milyon TL de
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17:54PARSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 047 adet işlem
-
17:53DGGYO
Yüzde 6.10 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 500 adet işlem
-
17:52ITTFH
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 613, 160 adet işlem