***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052944
BIST
17:132.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 49,19
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1317,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1318,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:131.030,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.030,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.023
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.135.755
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|153.950.483
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.017.418
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|214.586.603
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|250.602.497
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|28.058.132
|% -9,60
|
|THYAO
|58,90
|4.373.544.128
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,47
|2.397.746.718
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.932.253.458
|% 3,55
|
|SISE
|24,02
|1.677.106.092
|% 2,65
|
|SASA
|52,10
|1.672.478.654
|% 4,62
|
|EKGYO
|3,47
|2.397.746.718
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,31
|881.928.742
|% 4,52
|
|TSKB
|3,23
|1.167.393.564
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,21
|1.307.574.348
|% -0,57
|
|DOHOL
|4,21
|754.979.114
|% 2,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9416
|17,9498
|% 0,21
|
|Euro
|18,3218
|18,3399
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6889
|21,7976
|% 0,61
|
|Frank
|18,7547
|18,8677
|% 1,12
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.968
|-22,00
|
|Yarım
|3.368
|3.406
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:11
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17:26VKFYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 424, 324 adet işlem
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 97 artarak (% 2.03 ) 3, 016
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17:24XU100
Endeks 2, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 40, 323.00 milyon TL de
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17:24KONKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 830, 970 adet işlem
-
17:21SEKUR
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 521 adet işlem