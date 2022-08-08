***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052966
BIST
17:202.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 49,21
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2017,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2018,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:201.030,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.030,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:19
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.023
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|117.632.517
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.135.755
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.017.418
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|214.607.054
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|250.818.281
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|28.058.132
|% -9,60
|
|THYAO
|58,85
|4.379.784.602
|% 1,12
|
|EKGYO
|3,46
|2.408.494.465
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.933.542.623
|% 3,63
|
|SISE
|24,00
|1.688.324.449
|% 2,56
|
|SASA
|52,05
|1.681.461.548
|% 4,52
|
|EKGYO
|3,46
|2.408.494.465
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,31
|889.257.467
|% 4,52
|
|TSKB
|3,23
|1.174.271.672
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,20
|1.309.548.261
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,22
|756.049.268
|% 2,43
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9318
|17,9549
|% 0,24
|
|Euro
|18,3067
|18,3213
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6963
|21,8051
|% 0,65
|
|Frank
|18,7583
|18,8713
|% 1,14
|
|Riyal
|4,7604
|4,7843
|% 0,16
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,93
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.872
|6.975
|25,00
|
|Tam
|6.908
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.366
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|0,43
|