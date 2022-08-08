***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052967
BIST
16:282.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 43,31
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:2817,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:2818,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0946
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:281.029,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.029,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.722.556
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.066.441
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|88.036.196
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.524.352
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.752.791
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|213.365.717
|% -9,86
|
|KZBGY
|40,00
|26.577.692
|% -9,83
|
|SNGYO
|4,05
|233.298.613
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,50
|3.546.207.680
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,47
|2.233.396.975
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.741.972.295
|% 3,55
|
|SISE
|23,92
|1.487.177.616
|% 2,22
|
|AKBNK
|9,27
|1.317.655.775
|% -1,07
|
|EKGYO
|3,47
|2.233.396.975
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,37
|783.918.777
|% 7,24
|
|TSKB
|3,24
|1.046.092.932
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.207.103.825
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|700.096.304
|% 2,43
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9426
|17,9465
|% 0,19
|
|Euro
|18,3051
|18,3213
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6886
|21,7973
|% 0,61
|
|Frank
|18,6921
|18,8047
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|25,00
|
|Tam
|6.906
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-0,56
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41OZGYO
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 978, 686 adet işlem
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16:40VESTL
Yüzde 5.97 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 903, 357 adet işlem
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 19 artarak (% 1.73 ) 3, 007
-
16:39XU100
Endeks 2, 793 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 36, 031.00 milyon TL de
-
16:39OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 206 adet işlem