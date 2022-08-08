***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 16:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052970
BIST
17:112.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 49,91
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1117,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1118,3410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0997
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:111.029,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.029,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:09
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.145.101
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|153.950.483
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.828.471
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.990.421
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|27.694.615
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|214.536.444
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|249.396.249
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|EKGYO
|3,47
|2.376.373.462
|% -0,86
|
|KOZAL
|172,50
|704.422.278
|% 2,43
|
|ODAS
|4,20
|654.302.179
|% 4,74
|
|TTKOM
|9,67
|511.477.197
|% 2,44
|
|KRPLS
|7,19
|471.094.781
|% -3,36
|
|EKGYO
|3,48
|2.395.347.185
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,27
|867.690.474
|% 2,71
|
|TSKB
|3,22
|1.163.801.799
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,20
|1.301.918.029
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,21
|749.919.294
|% 2,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9468
|17,9583
|% 0,26
|
|Euro
|18,3176
|18,3334
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6904
|21,7992
|% 0,62
|
|Frank
|18,7530
|18,8660
|% 1,11
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,17
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,93
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.872
|6.975
|25,00
|
|Tam
|6.908
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.366
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|0,43
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 97 artarak (% 2.03 ) 3, 016
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17:24XU100
Endeks 2, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 40, 323.00 milyon TL de
-
17:24KONKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 830, 970 adet işlem
-
17:21SEKUR
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 521 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 2, 801 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 39, 831.00 milyon TL de