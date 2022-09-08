***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061442
BIST
17:173.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 48,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1718,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1718,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0235
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:171.001,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.001,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:17
|UNLU
|6,93
|49.237.458
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.345.714
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.317.494
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.023.191
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,84
|55.442.090
|% -4,61
|
|AKBNK
|15,32
|12.616.548.361
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,45
|10.904.533.009
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.799.031.819
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.842.130.228
|% 9,91
|
|GARAN
|24,14
|4.711.983.237
|% 0,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.904.533.009
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,91
|4.411.017.809
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,32
|12.616.548.361
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.842.130.228
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.176.991.835
|% 9,93
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2425
|% 0,15
|
|Euro
|18,2086
|18,2161
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8797
|20,9844
|% -0,41
|
|Frank
|18,6966
|18,8092
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8362
|4,8605
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|