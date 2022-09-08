***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061443
BIST
16:413.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 87,84
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:4118,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2461
En Düşük
18,2142
16:4118,2224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:411.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:41
|VAKBN
|11,78
|1.221.007.604
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.831.183
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.640.153
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.504.625
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.145.015
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|9,98
|1.939.365
|% -4,59
|
|YUNSA
|49,96
|47.194.304
|% -4,38
|
|AKBNK
|15,80
|11.377.769.421
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,52
|10.257.497.792
|% 8,67
|
|THYAO
|74,95
|6.570.951.709
|% 0,33
|
|ISCTR
|11,31
|4.773.015.135
|% 9,91
|
|GARAN
|25,14
|4.265.848.987
|% 4,32
|
|YKBNK
|8,52
|10.257.497.792
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,03
|4.092.143.988
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,80
|11.377.769.421
|% 0,70
|
|ISCTR
|11,31
|4.773.015.135
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.011.771.249
|% 9,93
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2305
|18,2461
|% 0,17
|
|Euro
|18,2148
|18,2224
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8952
|20,9999
|% -0,34
|
|Frank
|18,6930
|18,8056
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.299
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,01
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56ZPLIB
Yüzde 6.24 oranında artışla 44.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 737 adet işlem
-
16:54SELEC
Yüzde 6.83 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 294, 726 adet işlem
-
16:53VKGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 440, 655 adet işlem
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 4 artarak (% 2.78 ) 3, 123
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, MTRKS, VAKBN, ROYAL, ISCTR, YONGA, ZRGYO, EUKYO, HALKB