***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061446
BIST
16:543.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 82,06
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:5418,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2457
En Düşük
18,2142
16:5418,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0515
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:541.005,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.005,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:52
|VAKBN
|11,78
|1.221.177.825
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.656.630
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.863.218
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.560.339
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.229.391
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.948.114
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,94
|51.631.241
|% -4,42
|
|AKBNK
|15,68
|11.659.502.159
|% -0,06
|
|YKBNK
|8,52
|10.393.253.574
|% 8,67
|
|THYAO
|74,60
|6.871.720.360
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,31
|4.783.476.240
|% 9,91
|
|GARAN
|25,02
|4.348.160.946
|% 3,82
|
|YKBNK
|8,52
|10.393.253.574
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,03
|4.133.160.338
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,68
|11.659.502.159
|% -0,06
|
|ISCTR
|11,31
|4.783.476.240
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.012.318.561
|% 9,93
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2348
|18,2406
|% 0,14
|
|Euro
|18,1724
|18,1752
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,9389
|21,0439
|% -0,13
|
|Frank
|18,7074
|18,8201
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8377
|4,8620
|% 0,05
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.788
|6.849
|-46,00
|
|Yarım
|3.308
|3.346
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,08
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|1,29
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Seans Raporu
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