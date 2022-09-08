***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061447
BIST
15:453.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 81,93
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:4518,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2547
En Düşük
18,2142
15:4518,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:451.006,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.006,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:42
|VAKBN
|11,78
|1.217.383.074
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.545.947
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.613.757
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.387.881
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.790.256
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|9,97
|1.498.718
|% -4,68
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,67
|9.560.807.184
|% -0,13
|
|YKBNK
|8,40
|8.888.464.093
|% 7,14
|
|THYAO
|75,60
|5.181.802.544
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,26
|4.439.778.901
|% 9,43
|
|EKGYO
|5,00
|3.675.088.667
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,40
|8.888.464.093
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,00
|3.675.088.667
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,67
|9.560.807.184
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,26
|4.439.778.901
|% 9,43
|
|HALKB
|12,51
|2.985.148.143
|% 9,93
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2392
|% 0,13
|
|Euro
|18,2986
|18,3069
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,9654
|21,0706
|% -0,00
|
|Frank
|18,6726
|18,7851
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|31,00
|
|Tam
|6.798
|6.858
|-37,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|0,63
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU100
Endeks 3, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 49 üstünde . İşlem hacmi 77, 787.00 milyon TL de
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15:56IHAAS
Yüzde 5.68 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 349 adet işlem
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15:54PAGYO
Yüzde 6.37 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 859, 284 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TKFEN, AKBNK
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15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, PGSUS