***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061448
BIST
15:323.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:3218,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2458
En Düşük
18,2142
15:3218,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:321.007,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.007,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VAKBN
|11,78
|1.216.432.935
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|9.733.508
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.416.309
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.747.543
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,03
|1.677.753
|% -4,73
|
|SANEL
|10,03
|1.448.741
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,65
|9.169.236.789
|% -0,25
|
|YKBNK
|8,37
|8.574.710.568
|% 6,76
|
|THYAO
|75,45
|4.912.963.065
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,24
|4.329.962.175
|% 9,23
|
|EKGYO
|4,98
|3.621.949.734
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,37
|8.574.710.568
|% 6,76
|
|EKGYO
|4,98
|3.621.949.734
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,65
|9.169.236.789
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,24
|4.329.962.175
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.738.146.673
|% 9,93
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2338
|18,2458
|% 0,17
|
|Euro
|18,2778
|18,2853
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9878
|21,0931
|% 0,10
|
|Frank
|18,6708
|18,7832
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,08
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|31,00
|
|Tam
|6.798
|6.858
|-37,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|0,63
|
Seans Raporu
15:32
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 09 artarak (% 2.34 ) 3, 815
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15:47XU100
Endeks 3, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 75, 800.00 milyon TL de
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15:46DMSAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 735 adet işlem
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15:45ISCTR
Yüzde 9.23 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 848, 509 adet işlem
-
15:43KLSYN
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 104 adet işlem