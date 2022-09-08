***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061455
BIST
15:323.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:3218,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2463
En Düşük
18,2142
15:3218,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:321.007,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.007,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:30
|VAKBN
|11,78
|1.216.211.188
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|9.683.309
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.416.309
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.589.063
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.447.868
|% -4,30
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,73
|9.005.797.631
|% 0,25
|
|YKBNK
|8,39
|8.501.060.343
|% 7,02
|
|THYAO
|75,50
|4.862.139.656
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,27
|4.303.864.546
|% 9,52
|
|EKGYO
|5,00
|3.578.392.530
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,39
|8.501.060.343
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,00
|3.578.392.530
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,73
|9.005.797.631
|% 0,25
|
|ISCTR
|11,27
|4.303.864.546
|% 9,52
|
|HALKB
|12,51
|2.737.684.841
|% 9,93
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2436
|% 0,16
|
|Euro
|18,2743
|18,2788
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9757
|21,0809
|% 0,05
|
|Frank
|18,6567
|18,7691
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.859
|-36,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,11
|
|B. Petrol
|88,66
|88,66
|0,66
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45ISCTR
Yüzde 9.23 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 848, 509 adet işlem
-
15:43KLSYN
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 104 adet işlem
-
15:42XU100
Endeks 3, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 64 üstünde . İşlem hacmi 74, 210.00 milyon TL de
-
15:42KOZAL
Yüzde 6.03 oranında artışla 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 535, 607 adet işlem
-
15:40MTRYO
Yüzde 5.80 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 318 adet işlem