***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061456
BIST
17:023.474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 71,33
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:0218,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:0218,1665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0731
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:021.003,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.003,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler17:02
|UNLU
|6,93
|47.357.035
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.366.894
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.873.947
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.270.004
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.997.774
|% -5,07
|
|ATAGY
|5,02
|1.871.721
|% -4,92
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,71
|11.816.433.312
|% 0,13
|
|YKBNK
|8,52
|10.469.043.731
|% 8,67
|
|THYAO
|74,10
|7.388.541.050
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.391.332
|% 9,91
|
|GARAN
|24,94
|4.385.570.580
|% 3,49
|
|YKBNK
|8,52
|10.469.043.731
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,03
|4.168.424.792
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,71
|11.816.433.312
|% 0,13
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.391.332
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.014.546.855
|% 9,93
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2313
|18,2371
|% 0,12
|
|Euro
|18,1616
|18,1665
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,8916
|20,9964
|% -0,36
|
|Frank
|18,6969
|18,8096
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8376
|4,8619
|% 0,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.779
|6.840
|-55,00
|
|Yarım
|3.303
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|
Seans Raporu
17:02
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 98 artarak (% 2.39 ) 3, 817
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17:17XU100
Endeks 3, 481 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 92, 842.00 milyon TL de
-
17:16KLSYN
Yüzde 5.84 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 144, 886 adet işlem
-
17:15PSGYO
Yüzde 6.17 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
-
17:14UNLU
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 166, 767 adet işlem