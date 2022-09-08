***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061477
BIST
17:203.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,12
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2018,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2018,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0182
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:201.001,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,83
|Açılış
|: 1.001,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UNLU
|6,93
|48.923.459
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.291.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.275.527
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.022.188
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|54.945.082
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.762.354.641
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|GARAN
|24,32
|4.666.796.452
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,96
|4.373.838.550
|% 1,64
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.140.425.307
|% 9,93
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2289
|18,2434
|% 0,16
|
|Euro
|18,2165
|18,2228
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8643
|20,9689
|% -0,49
|
|Frank
|18,6920
|18,8046
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8360
|4,8603
|% 0,01
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,28
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|