***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061533
BIST
16:323.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 90,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3218,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:3218,2269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:321.004,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.004,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:29
|VAKBN
|11,78
|1.220.672.580
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.638.971
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.115.457
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.697.782
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.834.540
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,90
|10.815.019.581
|% 1,34
|
|YKBNK
|8,52
|9.965.021.843
|% 8,67
|
|THYAO
|75,05
|6.280.365.975
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,31
|4.760.567.654
|% 9,91
|
|GARAN
|25,20
|4.087.394.746
|% 4,56
|
|YKBNK
|8,52
|9.965.021.843
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,03
|3.890.401.248
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,90
|10.815.019.581
|% 1,34
|
|ISCTR
|11,31
|4.760.567.654
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.010.123.732
|% 9,93
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2269
|18,2495
|% 0,19
|
|Euro
|18,2239
|18,2302
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8725
|20,9772
|% -0,45
|
|Frank
|18,6443
|18,7566
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8376
|4,8618
|% 0,04
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-5,70
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.764
|6.823
|-72,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|0,89
|