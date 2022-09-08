***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061535
BIST
17:213.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 57,47
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2118,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2118,2165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:211.001,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.001,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:21
|UNLU
|6,93
|49.495.676
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.000.517
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.991.641
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.323.655
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,05
|56.059.206
|% -4,21
|
|AKBNK
|15,35
|12.943.973.359
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,51
|11.159.907.146
|% 8,55
|
|THYAO
|73,75
|7.914.612.783
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.658.492
|% 9,91
|
|GARAN
|24,50
|4.824.767.728
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,51
|11.159.907.146
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,97
|4.568.629.058
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,35
|12.943.973.359
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.658.492
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.138.663
|% 9,93
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2385
|% 0,13
|
|Euro
|18,2054
|18,2165
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9008
|21,0056
|% -0,31
|
|Frank
|18,6957
|18,8083
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8369
|4,8611
|% 0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36EUKYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 583, 632 adet işlem
-
17:34ISCTR
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 579, 421 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 07 artarak (% 1.05 ) 3, 767
-
17:32XU100
Endeks 3, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 98, 207.00 milyon TL de
-
17:31BASCM
Yüzde 5.00 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 289 adet işlem