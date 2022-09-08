***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061444
BIST
17:003.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:0018,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:0018,1742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0654
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:001.004,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.004,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler17:00
|UNLU
|6,93
|47.203.362
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.360.261
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.873.947
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.269.994
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.980.346
|% -5,07
|
|ATAGY
|5,02
|1.871.721
|% -4,92
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,71
|11.781.000.542
|% 0,13
|
|YKBNK
|8,52
|10.463.644.489
|% 8,67
|
|THYAO
|73,85
|7.269.492.121
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.231.703
|% 9,91
|
|GARAN
|24,96
|4.379.854.817
|% 3,57
|
|YKBNK
|8,52
|10.463.644.489
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,01
|4.165.819.696
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,71
|11.781.000.542
|% 0,13
|
|ISCTR
|11,31
|4.784.231.703
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.012.588.702
|% 9,93
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2282
|18,2422
|% 0,15
|
|Euro
|18,1678
|18,1742
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,9029
|21,0078
|% -0,30
|
|Frank
|18,7020
|18,8146
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.299
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,01
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15PSGYO
Yüzde 6.17 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
-
17:14UNLU
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 166, 767 adet işlem
-
17:13PGSUS
Yüzde 5.65 oranında artışla 246.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 882, 440 adet işlem
-
17:12GLBMD
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212, 182 adet işlem
-
17:11KOZAL
Yüzde 7.36 oranında artışla 186.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 473, 499 adet işlem