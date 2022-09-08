***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061454
BIST
17:223.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 60,31
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2218,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2218,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0182
|Açılış
|: 10,8096
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8238
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:221.000,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:20
|UNLU
|6,93
|49.492.932
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.933.689
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.991.641
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.322.380
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.032.708
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|DNISI
|6,32
|15.260.991
|% -4,24
|
|AKBNK
|15,32
|12.871.215.366
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,51
|11.105.113.141
|% 8,55
|
|THYAO
|73,65
|7.888.544.517
|% -1,41
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.214.247
|% 9,91
|
|GARAN
|24,46
|4.799.903.471
|% 1,49
|
|YKBNK
|8,51
|11.105.113.141
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,97
|4.535.314.599
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,32
|12.871.215.366
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.846.214.247
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.198.588.336
|% 9,93
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2306
|18,2391
|% 0,13
|
|Euro
|18,2104
|18,2214
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6960
|18,8087
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8366
|4,8608
|% 0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-13,15
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,84
|88,84
|0,84
|