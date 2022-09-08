***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061532
BIST
17:593.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 34,02
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
17:5918,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:5918,2049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0347
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:591.001,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,84
|Açılış
|: 1.001,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|32,12
|291.262.079
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|50.931.156
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.733.974
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.232.062.792
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.080.714
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.532.382
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|SANEL
|10,00
|2.373.960
|% -4,40
|
|DGNMO
|3,39
|37.168.269
|% -4,24
|
|AKSGY
|3,96
|50.730.924
|% -4,12
|
|AKBNK
|15,22
|14.272.977.159
|% -3,00
|
|YKBNK
|8,50
|11.991.739.479
|% 8,42
|
|THYAO
|72,55
|9.179.820.891
|% -2,88
|
|GARAN
|23,84
|5.290.577.100
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,91
|5.111.191.907
|% 0,61
|
|YKBNK
|8,50
|11.991.739.479
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,91
|5.111.191.907
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,22
|14.272.977.159
|% -3,00
|
|ISCTR
|11,31
|4.933.850.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,39
|1.463.394.858
|% 2,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2326
|18,2426
|% 0,15
|
|Euro
|18,1996
|18,2049
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8857
|20,9904
|% -0,38
|
|Frank
|18,6632
|18,7756
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8373
|4,8616
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,41
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.834
|-61,00
|
|Yarım
|3.291
|3.339
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,61
|88,61
|0,61
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem