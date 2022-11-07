***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077204
BIST
12:554.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 93,62
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:5518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:5518,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0978
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:551.004,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.004,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EREGL
|36,62
|4.927.025.090
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.709.091
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.798.401
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.414.523
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.818.158
|% -9,93
|
|ARENA
|16,62
|39.445.395
|% -8,43
|
|PRKME
|14,32
|90.588.072
|% -8,38
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|MERCN
|25,76
|63.173.024
|% -7,07
|
|EREGL
|36,62
|4.927.025.090
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,92
|4.776.859.144
|% 7,08
|
|THYAO
|104,00
|3.625.727.256
|% -0,19
|
|PETKM
|14,34
|2.428.057.252
|% 2,43
|
|SASA
|146,60
|1.953.637.340
|% 2,16
|
|KRDMD
|13,92
|4.776.859.144
|% 7,08
|
|EKGYO
|4,71
|1.271.522.252
|% 2,39
|
|PETKM
|14,34
|2.428.057.252
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,28
|1.353.561.559
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.927.025.090
|% 9,97
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6045
|% 0,21
|
|Euro
|18,5812
|18,5891
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2425
|21,3490
|% 0,86
|
|Frank
|18,6912
|18,8038
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9361
|4,9608
|% 0,22
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-0,19
|